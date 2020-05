Dopo l’annuncio della MIUI 12, si sono susseguite le novità relative all’interfaccia grafica di Xiaomi e all’ampio ecosistema di app che le fa coro. E oggi è il turno dell’app Fotocamera della MIUI, app di cui il produttore svela altre novità estetiche che vanno ad aggiungersi a quelle già annunciate nei giorni scorsi.

Attraverso un post su Weibo, Xiaomi condivide così un poster in cui fa sfoggio dell’intero pacchetto di icone ridisegnate dell’app Fotocamera della MIUI 12. Come potete vedere dall’immagine a seguire, tali icone sono semplici, eleganti e uniformi, in pieno stile Xiaomi e, nonostante vengano presentate tutte su sfondo scuro, sappiamo già che saranno personalizzabili in vari accenti di colore.

Non emerge altro da ciò, d’altronde le novità in arrivo con l’app fotografica della nuova MIUI sono già state anticipate e, in sostanza, potremmo riassumere in una maggiore possibilità di personalizzazione, sia nei colori che su altri aspetti (come la scelta dei pulsanti da includere a seconda delle proprie necessità).

Ma ci sono anche nuovi suoni per l’otturatore, compresa la disattivazione, funzioni come Magic Kaleidoscope e Magic Clone e altre chicche che trovate in questo articolo.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro