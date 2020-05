L’arrivo di Android 10 ha finalmente reso disponibile la modalità scura a livello di sistema operativo. Questo ha portato molti team di sviluppo ad aggiornare le proprie app per allinearsi alle novità volute da Google, e in queste ore eBay è una delle ultime app ad abbracciare finalmente la modalità scura.

Presente all’interno della versione 6.1.1.20, la modalità scura per eBay può essere manualmente attivata seguendo il percorso Impostazioni > Tema. Qui l’app permette all’utente di scegliere fra il tema chiaro, scuro, risparmio batteria e sistema predefinito. Quest’ultimo segue i cambiamenti di tema gestiti direttamente dall’OS, mentre il penultimo attiva automaticamente la modalità scura nel caso in cui la batteria dovesse scendere sotto un certo valore.

Modalità scura, font e ottimizzazioni varie

La modalità scura di eBay vede la presenza di varie tonalità di nero, con ad esempio il campo di ricerca e alcuni tasti virtuali in grigio scuro. La versione 6.1.1.20 vede l’arrivo di diverse migliorie all’iconografia generale dell’app, ai font e molto altro, per rendere l’utilizzo della modalità scura ancora più appagante per gli occhi.

La modalità scura per eBay è attualmente in fase di rollout con la versione 6.1.1.20 sul Play Store. Volendo è possibile scaricare l’APK direttamente da APK Mirror nel caso in cui l’aggiornamento non dovesse essere ancora live. Dei molti terminali Android presenti in redazione, solo alcuni vedono l’arrivo della modalità scura; non abbiate quindi timore nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile anche sui vostri smartphone.

Download eBay APK Mirror