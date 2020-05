Ancora problemi per il Google Play Store. Dopo la rimozione di alcune app capaci di rubare password e codici bancari, c’è un altro problema piuttosto consistente di cui Google si sta già facendo carico: circa 24.000 app mettono a rischio i dati degli utenti.

I rischi degli utenti a causa delle app minacciate

Il tutto arriva da un’indagine effettuata dai ricercatori della società di sicurezza informatica Comparitech, secondo i quali sussiste una falla nella sicurezza in Firebase, piattaforma di hosting di applicazioni acquistata da Google nel 2014.

A causa di questo problema, sarebbero presenti e attualmente scaricabili dal Google Play Store circa 24.000 app che non hanno configurato correttamente i parametri di sicurezza di tale piattaforma.

La conseguenza di tutto questo? I dati degli utenti raccolti da tali applicazioni (indirizzi e-mail, numeri di telefono, indirizzi IP, password e altro) sarebbero così accessibili direttamente sui server di Firebase, perciò potenzialmente in mano a qualsiasi malintenzionato con un minimo di esperienza.

Come si evince dalla grafica, la maggior parte dei contenuti minacciati sono giochi, con una buona fetta di app educative. Complessivamente, le 24.000 app incriminate, hanno accumulato ben 4,22 miliardi di download in tutto il mondo.

Non sorprende dunque che Comparitech abbia prontamente avvisato Google di tale scoperta che sta già provvedendo per mettere in sicurezza il tutto contattando gli sviluppatori delle app minacciate per risolvere il problema.