AnTuTu ha pubblicato una nuova pagina sul suo sito che offre un’ottima rappresentazione visiva delle prestazioni dei vari processori utilizzati negli smartphone Android.

Questa pagina mostra un razzo e più vicino ad esso si trova una CPU, più veloce è (attualmente, la posizione più alta spetta al Qualcomm Snapdragon 865).

AnTuTu ha una nuova pagina da mostrarvi

La distanza tra i vari processori rende bene l’idea di quelle che sono le differenze nelle prestazioni e da questo punto di vista evidenzia il distacco che pare esserci tra la CPU top di gamma di Qualcomm e quella di Samsung (ossia l’Exynos 990).

La terza posizione è occupata da MediaTek Dimensity 1000+ (che si colloca non così distante da CPU ben più costose come quelle della concorrenza), la quarta da Qualcomm Snapdragon 855+ e la quinta da Huawei HiSilicon Kirin 990 5G.

Precisiamo che i risultati mostrati da questa nuova pagina di AnTuTu non vengono calcolati in base al punteggio del test benchmark completo (che include dati come la frequenza di aggiornamento dello schermo e la velocità di archiviazione) ma considerando soltanto le prestazioni della CPU e della GPU (vengono presi in considerazione i punteggi di tutti i telefoni che utilizzano un determinato chipset).

Potete trovare la nuova pagina di AnTuTu seguendo questo link.