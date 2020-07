AnTuTu ha diffuso la classifica di giugno 2020 sui prodotti più prestanti commercializzati in Cina. Più che di classifica si tratta di classifiche, al plurale, dal momento che la piattaforma di benchmark ha stilato più elenchi a seconda delle fasce di prezzo nella regione asiatica.

Il valore numerico di fianco a ciascun prodotto riguarda il rapporto qualità prezzo, e non il tipico numero correlato alla pura “potenza di fuoco” che siamo abituati a vedere mensilmente. Le classifiche sono cinque. La prima prende in considerazione gli smartphone fino a 190 euro, 1.499 yuan, ed incorona Redmi Note 8 Pro seguito da HONOR 9X e Redmi K30 5G.

La seconda riguarda i prodotti da 190 a 250 euro: anche in questo caso a svettare sono due prodotti di Redmi e uno di HONOR, nello specifico, in ordine, Redmi 10X 5G (che è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 800), Redmi K30 5G Speed Edition e HONOR 20.

La terza classifica pone un tetto massimo di 380 euro, al di sotto del quale rientrano Redmi K30 Pro, primo seguito da iQOO Z1 e iQOO Neo3 che chiudono il podio. Spostando il budget fino a 570 euro si ottiene la quarta classifica, dominata da Black Shark Game Phone 3 con Realme X50 Pro Player Edition e OPPO Ace2 ad occupare secondo e terzo gradino del podio.

L’ultima classifica cumula i prodotti da oltre 570 euro, per cui affonda le mani in un bacino piuttosto ampio: primo Xiaomi Mi 10 Pro, secondo Vivo NEX 3S e terzo OnePlus 8 Pro; tutti i prodotti in classifica sono top di gamma 5G, tutti alimentati da Snapdragon 865 fatta l’ovvia eccezione per gli smartphone di Huawei.

Previous Next Fullscreen

Cosa ne pensate?