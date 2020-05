Another Widget è uno dei widget Android più apprezzati nel panorama Android. In queste ore lo sviluppatore presenta la versione 2.0 di Another Widget che porta con sé diverse novità che saranno sicuramente ben accette da chi è solito utilizzarle il widget sul proprio terminale Android.

Novità Another Widget 2.0

La novità più lampante di Another Widget 2.0 è sicuramente la nuova interfaccia e il logo di avvio. La UI è adesso più moderna, semplice da utilizzare e perfettamente in linea con l’ultima major release di Android. Another Widget 2.0 è adesso in grado di supportare la modalità scura di Android 10 permettendo inoltre all’utente di scegliere fra la modalità scura, la modalità chiara o il tema predefinito di sistema.

L’aggiornamento svela inoltre un nuovo orologio digitale, un comodo switch per gli eventi multipli così come il formato personalizzato per la data. Ovviamente lo sviluppatore sottolinea il duro lavoro che c’è dietro il rilascio della versione 2.0 di Another Widget, come ad esempio la riscrittura completa del codice sorgente per migliorare le prestazioni del widget in tutti i suoi aspetti.

Another Widget 2.0 è già disponibile su Google Play Store e può essere scaricato tappando il badge qui in basso. In alternativa, nel caso in cui non dovesse essere ancora presente, potete scaricare l’APK direttamente da APK Mirror.

APK Mirror Another Widget 2.0