Gli smartphone da gaming non solo sono caratterizzati da specifiche hardware al top con processori di ultima generazione e display con refresh rate addirittura a 144 Hz come ad esempio ASUS ROG Phone 3, ma integrano anche moduli batteria piuttosto generosi.

Specifiche Anker PowerCore Play 6K

In queste ore Anker svela un interessante power bank che potrebbe fare la differenza per i tanti giocatori su mobile che temono di restare senza autonomia durante una importante sessione di gioco. Anker PowerCore Play 6K è un power bank estremamente particolare, caratterizzato da una struttura a kickstand con tanto di ventola di raffreddamento.

Non possiamo parlare di un vero e proprio controller per smartphone in quanto non offre feature da questo punto di vista, ma è chiaro che il suo design tende a garantire all’utente un miglior grip dello smartphone mentre si gioca. Al suo interno è presente una batteria da 6700 mAh con ricarica fino a 12 W su porta USB Type-A e 15 W su porta USB Type-C, mentre il tempo di ricarica del power bank si aggira attorno alle 3 ore.

La sezione destra del power bank può essere leggermente estesa per garantire l’alloggio anche degli smartphone più ingombranti, anche se la gestione del cavo di alimentazione potrebbe risultare scomoda per quei device muniti di porta USB Type-C non centrata.

Prezzo Anker PowerCore Play 6K

Il power bank Anker PowerCore Play 6K è attualmente disponibile solo su Amazon USA al prezzo di 35.99 dollari, circa 30 euro al cambio, ma è probabile che verrà presto inserito anche in catalogo su Amazon Italia nel giro delle prossime ore.

