Ci sono nuove animazioni niente male in fase di rilascio per gli smartphone Realme. Lo segnala il produttore stesso che ne comunica la prossima implementazione, motivando le differenze fra le versioni diversificate in base alla velocità di ricarica supportata dei telefoni stessi.

Le nuove animazioni di ricarica di Realme

Pubblicizzata da Realme come ispirata al sistema solare, tali animazioni cambiano a seconda della velocità di ricarica degli smartphone. Come visibile dalle immagini a seguire, per gli smartphone compatibili con la ricarica da 10 a 18 watt c’è un pianeta azzurro (la Terra) col solo satellite naturale in orbita.

Salendo di potenza, il pianeta (Giove) si colora di arancione e vanta un maggior numero di anelli che lo circondano per i telefoni Realme che supportano una velocità di ricarica che oscilla fra i 20 e i 30 watt.

Diventa pressoché rosso invece il corpo celeste che anima i pochi smartphone Realme compatibili con la ricarica da 50 a 65 watt, che stavolta, guarda caso, pare piuttosto una stella (il Sole).

Realme comunica che l’aggiornamento arriverà sugli smartphone compatibile tramite un aggiornamento OTA, pur non specificando le eventuali tempistiche. Ma fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete già queste nuove animazioni.

In copertina Realme 6