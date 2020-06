Il team di Google negli ultimi tempi sta dedicando più attenzione alla piattaforma Android TV, che dall’estate potrà contare su un nuovo dongle TV che dovrebbe sostituire Chromecast Ultra.

Il colosso di Mountain View è al lavoro anche su una nuova interfaccia per Android TV, tra le cui feature vi sarebbe l’integrazione di YouTube TV nella schermata principale, così come mostrato da due screenshot pubblicati da Mishaal Rahman.

Il nuovo layout è decisamente “incentrato sul contenuto” ed assomiglia molto al Google Play Store riprogettato che è stato lanciato sulla piattaforma l’anno scorso.

Ecco la nuova interfaccia di Android TV

Forte di un design curato ed accattivante, la nuova interfaccia della piattaforma di Google mette in risalto i contenuti in primo piano con sezioni elencate nella parte superiore dello schermo per la ricerca, i consigli, Live (YouTube TV), i film, i programmi TV, le app e la propria libreria.

Ed ecco la nuova grafica dell’interfaccia di ricerca basata su Google Assistant:

Infine qualche altra immagine che ci conferma l’eleganza della nuova UI studiata dal team del colosso di Mountain View.

Ricordiamo che questa nuova interfaccia utente farà il suo esordio sul primo dongle Android TV di Google.