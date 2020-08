A un mese e mezzo dal lancio della prima Developer Preview di Android 11, Google toglie i veli dalla nuova versione di Android TV, ricca di novità piuttosto interessanti.

Dalle Instant Apps all’emulatore con supporto al Play Store per gli sviluppatori, passando per il codice PIN per gli acquisti e finendo con una versione di Gboard TV migliorata. Ecco tutto.

Le Instant Apps su Android TV

La piattaforma Android TV di Google si prepara così a integrare una novità già vista sui dispositivi mobili: le Instant Apps. Per chi non lo sapesse, si tratta di applicazioni (e giochi) Android eseguibili seduta stante, che non necessitano di essere scaricate e installate.

Sulla piattaforma dedicata ai televisori, Google consente ora agli sviluppatori di fornire agli utenti un pacchetto di prova per testare le app istantaneamente, utenti che potranno poi scegliere se installarle o meno direttamente dal Google Play Store.

Un emulatore di Android TV e le novità di Gboard

Dedicato agli sviluppatori, Google ora permette a costoro di sfruttare un emulatore ufficiale di Android TV con supporto a Google Play. L’obiettivo è semplificare loro il lavoro, permettendo di testare più facilmente e velocemente le app e i giochi, eliminando così l’obbligo di sfruttare un dispositivo reale.

Dedicata agli utenti è invece l’integrazione della tastiera ufficiale di Google su Android TV: Gboard. Resa ora il più fedele possibile alla versione per dispositivi mobili, offre diversi layout per personalizzarla, la sintesi vocale e la digitazione predittiva, con lo scopo di rendere più facile l’inserimento dei dati.

Acquisti con codice PIN e modalità a bassa latenza

L’altra novità interessante di Android 11 per Android TV riguarda la possibilità di confermare gli acquisti con un codice PIN. Si tratta di un’opzione che può rendere più semplice il processo, visto che prende il posto della password completa del proprio account Google, attualmente obbligatoria.

Utile anche la modalità a bassa latenza automatica, che consente al dispositivo collegato tramite HDMI 2.1 di disabilitare le funzionalità di post-elaborazione che potrebbero aggiungere della latenza alla visualizzazione del video. Palese che si tratti di una novità interessante per ridurre il ritardo durante i giochi, ma è una novità esclusiva di Android 11 che sarà disponibile ai produttori di televisori che dovranno integrarla individualmente, pertanto non arriverà sui televisori con le versioni precedenti.

Dunque, una serie di novità interessanti che confermano la volontà da parte di Google di continuare a perfezionare una piattaforma come Android TV, apprezzata e particolarmente diffusa, come conferma la crescita di oltre l’80% del bacino di utenti e l’aumento del numero di app disponibili sul Play Store, 7.000 dai 5.000, rispetto all’anno scorso, in entrambi i casi.