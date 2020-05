La funzione Chromecast di Google integrata su Android TV si aggiorna e supporta ora lo streaming della musica in background. Si tratta di una novità già abilitata per alcuni utenti, integrata attraverso un update dell’app Chromecast integrata nel sistema operativo di Big G dedicato ai televisori.

Musica in background su Android TV via Chromecast

E così, dopo i cambiamenti relativi all’interfaccia utente, Android TV introduce una funzionalità interessante, comoda più che altro. Come anticipato, la piattaforma di casa Big G, grazie a un aggiornamento dell’app Chromecast integrata, consente di mantenere lo streaming musicale via Chromecast attivo in background.

In altre parole, significa che, trasmettendo della musica da una fonte come Spotify o YouTube Music, Android TV non interrompe la riproduzione nel momento in cui andiamo a premere il pulsante Home o navighiamo all’interno dell’interfaccia, facendo dunque altro.

Come visibile dallo screenshot qui sopra, compare una finestra di dialogo che mostra il brano in riproduzione con la copertina dell’album, il titolo e l’artista, con accanto un pulsante “Apri” per tornare all’interfaccia utente del Chromecast e un pulsante “Stop” per interrompere la riproduzione.

Chiaro, la musica viene tuttavia interrotta non appena entrano in gioco altri media, ma può essere tuttavia utile come sottofondo mentre cerchiamo qualcosa da guardare o un’app da scaricare.

Meno chiaro invece se tale funzionalità di Chromecast su Android TV sia attiva e disponibile per tutti e se sia necessario effettuare l’aggiornamento al programma beta relativo. Ma fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se ne avete notato la presenza o meno.