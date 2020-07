La funzionalità degli screenshot è spesso utile per conservare (o condividere) contenuti e il team di Google, che ha in progetto di renderla ancora più smart con le prossime release di Android, con il secondo Google Pixel Feature Drop ci ha dato un assaggio di ciò che ha in serbo per noi.

Google Pixel 4, infatti, quando viene catturato uno screenshot è capace di riconoscere automaticamente se si tratta di una carta d’imbarco (o eventuali codici a barre contenuti in essa) e la aggiunge a Google Pay.

Google lavora alla feature Screenshot Smart Action

Android in futuro sarà ancora più intelligente grazie alla feature “Screenshot Smart Action”, ossia una soluzione che probabilmente utilizza lo stesso sistema di Google Lens e che, non appena riconosce automaticamente qualcosa, suggerisce una relativa azione (per esempio, se individua una lingua straniera, suggerisce una traduzione).

Stando a quanto reso noto da Mishaal Rahman, tale nuova funzionalità è già in fase di test in quel di Mountain View ma non è chiaro se sarà implementata in Android 11 o se, al contrario, arriverà soltanto con una prossima versione del sistema operativo. Staremo a vedere.