Xiaomi non ha mai fatto mistero di aver sempre preso Apple a esempio, ispirandosi al colosso californiano sia per il design dei propri dispositivi sia per l’aspetto del proprio software.

Il recente lancio di MIUI 12 ha reso attuale questo discorso, visto che è impossibile non notare alcune somiglianze nell’interfaccia. Il nuovo Control Center presente in MIUI 12 fa chiaramente il verso, a partire dal nome, al centro di controllo di iOS.

Anche la gesture per accedere al centro di controllo è la medesima: uno swipe verso il basso dall’angolo superiore destro, proprio come su iOS. E proprio come su iOS uno swipe dall’angolo superiore sinistro porta alle notifiche, la cui gestione però è diversa.

Va detto che il nuovo Control Center di MIUI 12 può essere attivato opzionalmente, proprio per evitare confronti con iOS, ma sembra che l’ispirazione per iOS sia una costante, in particolare tra i produttori cinesi. Qualcuno fa notare che anche le animazioni di MIUI, anche quelle delle versioni precedenti, ricordano molto quelle di iOS, e con MIUI 12 le similitudini sono ancora di più, a partire dalla barra Home in basso.

Non è solo Xiaomi però a ispirarsi ad Apple: a voler cercare le similitudini si trovano anche con altri produttori. L’app meteo di Huawei, ad esempio, è molto simile a quella di iOS, anche se va detto che le informazioni da visualizzare sono quelle e le somiglianze si trovano con tutte le altre app che hanno la stessa finalità.

Non è chiaro dunque se le “ispirazioni” siano dettate dalla volontà di sottrarre clienti ad Apple, presentando una interfaccia similare, o se il design di iOS venga considerato il migliore. Se lo scopo dei produttori è quello di irretire gli utenti iOS, il mezzo non sembra il migliore, visto che le caratteristiche per cui scegliere Android sono decisamente altre.

Non sarebbe meglio puntare su elementi unici e distintivi piuttosto che cercare di uniformarsi alla concorrenza, finendo per azzerare le differenze? Fateci sapere nel box dei commenti cosa ne pensate di questa tendenza.