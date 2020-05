Da Google potrebbe arrivare un nuovo smartphone Android Go, ossia un dispositivo dedicato agli utenti alla ricerca di una soluzione economica ma che, allo stesso tempo, consenta di usufruire di tutte le potenzialità che il sistema operativo del colosso di Mountain View è in grado di garantire.

Stando a quanto riportato da Mishaal Rahman su Twitter, infatti, nel codice AOSP sono stati individuati dei riferimenti ad un nuovo device con nome in codice “wembley”.

Wembley è il nome in codice di un nuovo smartphone Android Go

Da quello che si riesce a capire, dovrebbe trattarsi di uno smartphone di fascia bassa, dotato di un processore MediaTek a 32-bit e basato su Android Go Edition.

A dire di Rahman, il fatto che il nome in codice non sia collegato a quello di un pesce sembra poter fare escludere che si tratti di un dispositivo della gamma Google Pixel e, in tal caso, potremmo trovarci di fronte ad un progetto di riferimento, sviluppato dal colosso di Mountain View in modo che altri produttori possano utilizzarlo come una sorta di guida.

Purtroppo per saperne di più dovremo attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.