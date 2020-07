Durante l’evento Cloud Next di Google, lo stesso che ieri ci ha permesso di scoprire l’arrivo di importanti funzioni di sicurezza su Gmail e Google Meet, il colosso di Mountain View ha mostrato le novità a cui sta lavorando su Android 11 per quanto riguarda l’implementazione del tab “Lavoro” in altre parti del sistema operativo.

Migliore gestione della condivisione

Questa funzionalità inizialmente implementata con il lancio di Android 9 Pie e pensata per suddividere le app di lavoro da quelle personali a livello del launcher, sulla nuova major release di Android verrà migliorata ed estesa nelle sue funzioni, in modo da “rendere più chiara ed evidente agli utenti la separazione fra le informazioni personali da quelle di lavoro“.

Ad esempio, nel momento in cui si avrà la necessità di condividere un link, l’utente potrà scegliere verso quali app e verso quali persone (e colleghi) inviarlo tramite il tab “Work” e “Personal“. Il sistema è stato sviluppato per dare modo agli utenti di avere una visione più chiara circa la condivisione di link, file e quant’altro. Il nuovo pannello di condivisione sarà integrato anche all’interno del menu “Apri con” quando si selezionano documenti.

Oltre ad una migliore condivisione fra applicazioni di lavoro e personali, ulteriori miglioramenti presenti su Android 11 riguardano la user experience direttamente a livello della home screen dove saranno presenti applicazioni con l’icona in grigio per indicare quelle attualmente in pausa, con una scelta di design simile a quella relativa a Benessere Digitale.

Sono in arrivo novità anche per quanto riguarda le applicazioni che, ad oggi, non sono in grado di separare correttamente la vita professionale da quella personale. Un esempio è l’applicazione Google Calendar che, a partire da Android 11, permetterà di avere una visione più chiara degli impegni (di lavoro e non) sia all’interno dell’applicazione che tramite il widget per la home screen disponibile con Google Pixel Launcher.