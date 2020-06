Fin dal rilascio della prima Developer Preview di Android 11 i vari tester hanno individuato una delle novità di tale versione del sistema operativo di Google nel menu che si attiva con una pressione prolungata del tasto di accensione, trasformato in una sorta di centro di controllo con apposite scorciatoie per i dispositivi di automazione domestica.

Ebbene, nelle scorse ore Mishaal Rahman di XDA Developers ha pubblicato su Twitter la seguente immagine che ci mostra l’interfaccia che questo centro di controllo per l’automazione domestica dovrebbe vantare:

Android 11 faciliterà la gestione dei dispositivi IoT

In pratica, in seguito ad una pressione prolungata del tasto di accensione l’utente visualizzerà una schermata suddivisa in tre parti: in quella superiore saranno presenti i classici comandi per spegnere il device, bloccarlo, ecc; al centro sarà possibile avere un accesso immediato al portafoglio virtuale (con le carte registrate); nella parte inferiore saranno presenti i collegamenti per attivare o disattivare appositi device (come lampadine, serrature o termostati).

Sarà interessante scoprire se al rilascio della versione definitiva di Android 11 questo menu subirà o meno delle modifiche ma è innegabile che tale soluzione aiuterebbe a rendere i dispositivi smart home molto più accessibili. Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.