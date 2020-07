La pandemia di Coronavirus ha causato non pochi problemi ai produttori di smartphone ed agli sviluppatori e tra le feature “sacrificate” da questi mesi di crisi vi è anche la nuova versione della funzionalità Scoped Storage di Google.

Attesa con Android 11, infatti, è stata rinviata al prossimo anno proprio per cause legate alla pandemia di Coronavirus, così come spiegato dallo stesso colosso di Mountain View in una pagina dedicata agli sviluppatori.

Anche questa feature di Google è stata rinviata per il Coronavirus

Introdotta con Android 10, Scoped Storage è una feature che può essere considerata un nuovo modo di accedere alla memoria del dispositivo con più restrizioni e sicurezza, soluzione che Google ha migliorato con una nuova “autorizzazione a tutti i file” e che, a quanto pare, farà il suo debutto nel 2021.

Le app che necessitano dell’accesso completo alla memoria dovranno aggiungere questa autorizzazione dopo aver ottenuto il permesso da Google e ciò significa che il colosso di Mountain View esaminerà con attenzione le motivazioni per cui le varie applicazioni hanno bisogno di tanto “potere” (un bene per gli utenti e, probabilmente, un fastidio in più per gli sviluppatori).

Google non ha spiegato per quale motivo l’introduzione di tale feature sia stata rallentata dalla pandemia di Coronavirus ma è probabile che ciò dipenda dalle misure adottate per contrastare la sua diffusione, smart working incluso.