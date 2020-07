Risale ad Android 9 Pie l’introduzione da parte di Google di un’interfaccia nativa per l’editor degli screenshot, soluzione che in questi anni ha permesso agli utenti di modificare in modo rapido e semplice gli screenshot prima di condividerli o salvarli,

Pur funzionando bene, alla soluzione di Google è sempre mancata la possibilità di eliminare uno screenshot dall’editor stesso ma pare che con Android 11 tale “limite” verrà finalmente superato.

Android 11 porta con sé pure questa novità per gli screenshot

Con la nuova versione del sistema operativo del colosso di Mountain View, infatti, gli sviluppatori hanno apportato anche qualche modifica grafica all’editor degli screenshot ed in particolare nella barra superiore, ove al posto di Indietro, Salva e Condividi vengono mostrati Fatto, Condividi ed Elimina.

A seguire un’immagine di Android 10 (a sinistra) e due di Android 11 (al centro e a destra):

Ovviamente non si tratta di novità rivoluzionarie ma di piccole modifiche che, ad ogni modo, consentono ad Android di essere sempre più completo e capace di garantire agli utenti un’esperienza accattivante.

In questi anni c’è da riconoscere al team di Google il merito di avere continuato a migliorare Android, perfezionandone i dettagli.

