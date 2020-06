Se avete installato le patch di sicurezza di giugno di Android 10 (rilasciate da Google qualche giorno fa) e state valutando l’ipotesi di installare l’ultima versione Developer Preview di Android 11 dovete fare molta attenzione.

Nelle scorse ore, infatti, il team del colosso di Mountain View ha pubblicato un apposito avviso al riguardo:

Avviso: se desideri installare Developer Preview 4 su un dispositivo con l’aggiornamento di Android 10 giugno 2020 (build QQ3A.200605.001), tieni presente che il sideload delle immagini OTA DP4 in questa pagina non funzionerà correttamente e potrebbe causare problemi al dispositivo. Per installare DP4 è invece possibile eseguire il flashing di un’immagine dalla pagina dei download.