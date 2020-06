Se escludiamo la versione Polar Silver, esclusiva per Verizon, la serie OnePlus 8, che include anche OnePlus 8 Pro, è disponibile in quattro colorazioni: Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow e Ultramarine Blue. A quanto pare però OnePlus ha una nuova colorazione in serbo, e secondo quanto apparso nella prima beta di Android 11, non sarebbe la sola novità in fase di

OnePlus 8 Ice Blue

All’interno dell’app Engineering Mode di OnePlus, contenuta nella prima beta di Android 11 per OnePlus 8, sono state infatti trovaste alcune stringhe che riportano le colorazioni relative alla serie 8 di OnePlus. Oltre a quelle citate in apertura si fa riferimento a una nuova colorazione Ice Blue, che fa dunque pensare alla possibilità che sia in arrivo una novità in questo senso.

È possibile che anche in questo caso ci troviamo di fronte a una colorazione legata a un operatore mobile, Sprint in questo caso, ma va detto che la colorazione disponibile in esclusiva da Verizon non è riportata nella lista.

Super Warp Charge a 65 watt

All’interno dello stesso file è presente anche un riferimento a quella che potrebbe essere la nuova ricarica rapida, destinata forse a debuttare con la serie OnePlus 8T. Si parla chiaramente di una ricarica a 65 watt, che dovrebbe essere una diretta derivazione della SuperVOOC 2.0 e della SuperDart di Realme, con 10 V e 6.5A.

È probabile che la versione targata OnePlus si chiamerà Super Warp Charge 65, ma per averne la certezza dovremo attendere informazioni ufficiali da parte di OnePlus.