Dopo appena 4 giorni dal rilascio di Android 11 beta 3, Google torna nuovamente a chiedere ai propri utenti di investire qualche minuto per rispondere ad un sondaggio sulla beta 3 di Android 11. Infatti, come si legge nel corpo del testo pubblicato su Reddit, “Grazie per tutti i vostri feedback sulla versione beta durante tutto il programma. È stato di grande aiuto per farci arrivare alla fase finale del rilascio. Con il rilascio pubblico di Android 11 a poche settimane di distanza, vorremmo il tuo feedback sulla Beta 3 sul tuo dispositivo Pixel“.

Sondaggio sulla beta 3 di Android 11

Come per i precedenti sondaggi, anche questa volta si parte con la necessità di indicare il numero della build e il device utilizzato durante la fase di test. Tutte le informazioni rilasciate durante il sondaggio saranno completamente anonimizzate, le cui domande puntano ad ottenere dagli utenti un feedback su 10 aree del sistema come ad esempio la batteria, la fotocamera, la stabilità, la connettività Bluetooth, la qualità delle chiamate, l’esperienza di utilizzo delle applicazioni e tanto altro.

Viene chiesto inoltre di indicare come “questa build si mostra rispetto alle precedenti versioni beta di Android 11“, in cui gli utenti possono scegliere fra quattro risposte: “Migliore“, “Uguale“, “Peggiore” e “Non ho provato la build beta precedente“.

Google vuole conoscere quelli che sono i problemi più gravi sperimentati durante l’utilizzo di Android 11 beta 3 e se in caso abbiano portato ad abbandonare la fase di testing. Se possedete uno smartphone Google Pixel supportato e state utilizzando la beta 3 di Android 11, vi consigliamo di rispondere a questo sondaggio in quanto si tratta dell’ultima occasione per portare a galla alcuni problemi presenti nella build prima del rilascio ufficiale della nuova major release di Android.

Avete sperimentato qualche grave problema sulla beta? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

