Con la Beta 1 di Android 11 arriva il supporto alle emoji più recenti, ossia le 117 nuove “faccine” approvate ad inizio anno. In precedenza i possessori di un Google Pixel avevano ricevuto le Emoji 12.1, per intenderci il pacchetto che ha sdoganato le emoji di genere neutro, ma con l’arrivo della prima beta di Android 11 anche coloro che utilizzano smartphone di produttori diversi potranno utilizzare le novità.

È bene precisare che le 117 nuove faccine di Emoji 13.0 non sono accessibili dall’apposita sezione della tastiera Google, la Gboard, ma almeno per il momento sono legate alla prima release beta di Android 11. Alcune delle novità contenute nel pacchetto di Emoji 13.0 potete vederle nell’immagine sotto, si potrebbero anche utilizzare copiandole dalla pagina predisposta, non fosse che non sono supportate da nessun servizio a parte Twitter.

Ad ogni modo sappiate che con la release finale di Android 11 le nuove emoji saranno disponibili per tutti, per cui potranno essere utilizzate per donare espressività agli stati su Facebook, ai messaggi su WhatsApp, ai post su Instagram o per arricchire qualsiasi ambito supporti le faccine. Sul portale di Emojipedia trovate il prospetto completo di tutte le emoji.

Fateci sapere nei commenti quale delle nuove trovate più azzeccata!