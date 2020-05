Il team di Google ha aggiornato la pagina Feature and APIs Overview di Android 11 e in essa si trova ora l’iconografia che verrà utilizzata per indicare se il telefono è collegato a una rete 4G o 5G.

Stando a quanto si apprende, la classificazione utilizzata per la nuova connettività potrebbe generare un po’ di confusione. Il colosso di Mountain View prevede le seguenti possibilità:

LTE – semplice 4G

– semplice 4G LTE+ – 4G con aggregazione dell’operatore

– 4G con aggregazione dell’operatore 5Ge – LTE Advanced Pro

– LTE Advanced Pro 5G – NR, sub-6GHz

– NR, sub-6GHz 5G+ – NR su bande cellulari con onde millimetriche

Android 11 supporterà “solo” 2 tipi di 5G

In particolare l’etichetta “5Ge” potrebbe essere fonte di confusione per tanti utenti, in quanto in realtà questo tipo di connettività, a prescindere dal suo nome, deve essere fatto rientrare in quella 4G (si tratta di uno standard che può essere considerato il successore di LTE Advanced).

Le “vere” connettività 5G, pertanto, saranno solo quelle contraddistinte dalle etichette “5G” (che si contraddistingue per un’ottima copertura ma non è molto più veloce di quella LTE+) e “5G+” (ossia quella che sfrutta la tecnologia mmWave e che può fornire velocità molto più elevate ma è più facilmente soggetta interferenze da alberi, pioggia o persino la mano dell’utente).