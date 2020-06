AMD, forte del successo riscosso nell’ambito notebook, sarebbe pronta a sbarcare nel settore mobile e sarebbe pronta a farlo in grande stile, con un chipset dalle elevate specifiche.

Stando a Hans de Vries, fonte che possiamo ritenere affidabile o quantomeno da prendere in considerazione, AMD starebbe lavorando a un SoC Ryzen C7 dalle specifiche di fascia alta e quindi capace di competere con le ultime soluzioni di Qualcomm, Huawei e Samsung.

Specifiche AMD Ryzen C7

L’AMD Ryzen C7, stando a quanto emerso, dovrebbe essere realizzato a 5 nm, avere una CPU octa core con 4 core Cortex A55 a 2 GHz, 2 core Cortex A78 a 2,6 GHz e 2 core Cortex X1 a 3 GHz e una GPU Radeon RDNA_2 Mobile con 4 core a 700 MHz e supportare la connettività 5G, la RAM LPDDR5 fino a 2750 MHz, la memoria di archiviazione UFS 3.1, i display con risoluzioni fino a 2K, refresh rate a 144 Hz e con HDR 10+, il Wi-Fi 6 802.11 ad, il Bluetooth 5.1, l’USB C 3.1, l’NFC, Galileo, GLONASS, GPS e altri sistemi di geolocalizzazione.

AMD Ryzen C7 dovrebbe presentarsi quindi come un chipset top di gamma e dalle prestazioni elevatissime, anche per il gaming. Ora come ora non sappiamo quando è prevista la presentazione, sempre ammesso che il leak di oggi sia affidabile.