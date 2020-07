Amazon in collaborazione con Recommerce lancia in Italia una nuova soluzione per consentire agli utenti di sfruttare tale piattaforma per rivendere il proprio vecchio smartphone.

Si tratta di un servizio che consente di effettuare una valutazione dello smartphone usato e che acquista il device, il tutto con una procedura che si articola in due fasi: la prima è online sul sito dedicato (che trovate seguendo questo link) e la seconda nella sede di Recommerce.

Come funziona Amazon Recommerce

L’utente deve inizialmente fare una prima valutazione dello smartphone, inserendo marca e modello e rispondendo a qualche domanda sul suo stato (un esempio: un Samsung Galaxy S10e con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria viene valutato 189 euro).

Una volta ottenuta questa valutazione iniziale, l’utente se è interessato può organizzare la spedizione dello smartphone presso la sede di Recommerce (con spese a carico di Amazon), ove sarà valutato dallo staff tecnico, che potrebbe fare anche una nuova proposta nel caso in cui dovesse riscontrare delle difformità.

Se la trattativa si conclude positivamente, l’utente riceverà entro 48 ore sul proprio conto corrente la somma concordata. La sfida ad eBay è stata lanciata.