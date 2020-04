I tablet Amazon Fire sono dispositivi di consumo multimediale e, dato il loro prezzo estremamente basso, probabilmente non c’è molto di cui sorprendersi se soltanto di rado ricevano importanti aggiornamenti del sistema operativo.

L’ultimo tablet Amazon Fire a ricevere un update del sistema oltre a funzionalità minori è stato Amazon Fire HD 6 (2014), che è stato aggiornato da FireOS 4.x a 5.x.

Nelle scorse ore il produttore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per l’intera linea di tablet Amazon Fire di settima generazione (dovrebbe essere disponibile per Amazon Fire HD 10, Amazon Fire HD 8 e Amazon Fire 7).

Le novità dell’aggiornamento per la settima generazione di Amazon Fire

Tale update porta su questi modelli lanciati da Amazon nel 2017 FireOS 6, versione che nonostante il nome pare sia basata su Android 5.1 (e non su Android 7.1), aggiornando diverse delle applicazioni di sistema.

Come aggiornare i tablet Amazon Fire

Quando l’update sarà disponibile per il vostro tablet, potrà essere scaricato ed installato via OTA direttamente dal device seguendo le istruzioni visualizzate sul suo schermo. Basta avere un po’ di pazienza. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata agli aggiornamenti sul sito del popolare produttore statunitense.