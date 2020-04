Spotify dà una svecchiata alla propria app per Android TV con un aggiornamento in fase di roll out. Niente ritocchi o limature, stavolta ci troviamo davanti a una vera e propria riprogettazione generale che va a toccare diversi aspetti che vediamo subito.

Le novità della nuova versione di Spotify per Android TV

L’aggiornamento in questione introduce sull’app di Spotify per Android TV un bel po’ di novità che vanno da nuovi sfondi, barre di navigazione, menù e scorciatoie nuove o posizionate in maniera diversa.

Fra gli aspetti che saltano subito all’occhio, ci sono sicuramente gli sfondi della schermata dell’applicazione con le immagini delle band preferite e le copertine degli album più ascoltati.

Altrettanto notevole il cambiamento che riguarda la barra di navigazione di Spotify, tutta nuova e comoda per accedere alle varie categorie in cui viene divisa l’interfaccia: Home, Cerca, La tua libreria e Account, insomma in linea con l’impostazione generale dell’app per smartphone.

È perciò immaginabile trovare nella pagina Home contenuti come gli album e le playlist riprodotte di recente, i Daily Mix e altri suggerimenti vari. Su Cerca, ci sono invece i generi oltre alla classica barra di ricerca, mentre La tua libreria è il posto in cui cercare i preferiti e i contenuti salvati, ora riorganizzata.

Le schermate di Spotify per Android TV relative a Now Playing, alle playlist e agli album rimangono invece tali, con i Podcast posizionati al di sotto di questi ultimi.

Per il resto, c’è da segnalare soltanto un paio di nuove scorciatoie su Account per “Behind the Lyrics” e i pulsanti per cambiare utente o per disconnettersi. Ecco qualche esempio.

Previous Next Fullscreen

Come anticipato, questa nuova versione di Spotify per Android TV è in fase di roll out proprio in queste ore, con un update disponibile direttamente sul Google Play Store.

Fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete già aggiornato.

Leggi anche: migliori smart TV di Aprile 2020