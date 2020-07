La strategia di sviluppo della piattaforma Android ruota attorno alla possibilità di velocizzare l’arrivo di aggiornamenti software (e firmware) tramite Google Play Store. Infatti, come abbiamo più volte visto su queste pagine circa l’arrivo di aggiornamenti dei driver GPU da parte di Qualcomm e presto anche da Xiaomi, anche gli aggiornamenti di sistema inizieranno a passare direttamente tramite lo store digitale di Google.

Aggiornamenti più rapidi per tutti

Nelle scorse ore un utente Reddit ha notato una notifica proveniente da Google Play Store circa l’installazione in background di un aggiornamento di Android che richiedeva il riavvio dello smartphone per essere installato. La novità rientra all’interno di quanto previsto da Project Mainline, una particolare funzione che permette ad Android di aggiornare alcuni componenti del sistema operativo bypassando i vari OEM e quindi velocizzando di molto la loro disponibilità.

Del resto, come avevano svelato diversi ingegneri Google durante un AMA su Reddit, la lentezza degli aggiornamenti software dipende anche dai vari produttori e Project Mainline dovrebbe rendere il tutto più fluido e tempestivo. Del resto, come dichiara direttamente Google, “con Project Mainline possiamo aggiornare i componenti principali del sistema operativo in modo simile all’aggiornamento delle app: tramite Google Play. Con questo approccio, siamo in grado di fornire aggiornamenti per componenti AOSP più rapidamente e per un periodo di tempo più lungo, senza la necessità di un aggiornamento OTA completo dal produttore del telefono“.

Ad oggi l’unico “problema” relativo a questi aggiornamenti software sarebbe la poca trasparenza circa il changelog che normalmente accompagna gli aggiornamenti software, critica che il team di Google potrebbe accogliere come feedback per rendere i propri utenti più consci delle novità apportate dall’update.

Woah 3.9 kB Google need to calm down with these updates pic.twitter.com/mPSUcrCw3b — Tom Mercer (@TomMercerAP) July 13, 2020

Che ne pensate di queste novità di Android? Vi è mai capitato di ricevere un aggiornamento software tramite Google Play Store? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!