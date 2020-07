Adobe ha dato il benvenuto nelle scorse ore a Marc Levoy, il ricercatore che ha guidato il team che ha sviluppato l’impressionante tecnologia di fotografia computazionale utilizzata da Google negli smartphone della gamma Pixel.

A Levoy si devono soluzioni molto popolari ed apprezzate come Night Sight, Portrait Mode e HDR+ ed il suo lavoro ha contribuito a rendere il comparto fotografico degli smartphone di Google uno dei più apprezzati in ambito mobile anche senza una dotazione hardware paragonabile a quella della concorrenza.

Marc Levoy passa ad Adobe

Stando a quanto si è appreso, Adobe ha assegnato a Levoy il compito di realizzare un’app fotocamera non solo per gli utenti Pixel ma per chiunque abbia uno smartphone.

Levoy lavorerà su soluzioni di fotografia computazionale all’interno di Adobe ed i suoi sforzi saranno “incentrati sul concetto di un’app per fotocamera universale”.

Ricordiamo che Adobe offre già un’app per fotocamera (Photoshop Camera) e ne esiste anche una integrata nell’app Adobe Lightroom ma forse l’azienda ha una visione più ampia per le sue app per fotocamera. Adobe ha reso noto che Marc Levoy lavorerà anche con i team di Photoshop Camera, Adobe Research e Sensei AI.