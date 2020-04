Il team di Samsung ha annunciato di aver completato un test relativo alle prestazioni del 5G nella sua Digital City in Corea del Sud, raggiungendo un nuovo prestigioso record in termini di velocità, ossia 8,5 Gbps.

Per conseguire tale risultato, il test ha combinato su due dispositivi mobile spettro mmWave 800MHz, MU-MIMO e aggregazione del vettore ed è stata utilizzata la più recente unità di accesso 5G di Samsung (che combina una banda base, una radio e un’antenna in un unico prodotto).

A dire di Samsung, questo test dimostra che la tecnologia mmWave 5G apre nuove opportunità per gli operatori di telefonia mobile, come l’offerta di servizi di streaming video 8K, soluzioni di teleconferenza in realtà virtuale e piattaforme di apprendimento con Realtà Aumentata.

Nuovi problemi per Iliad per l’installazione di un’antenna 5G

Se in Corea del Sud continua la diffusione del 5G, più problematica è la situazione in Italia, così come confermato dalle notizie provenienti da San benedetto del Tronto, ove in via Valtellina sono in corso dei lavori da parte di Iliad per l’installazione di un’antenna alta 30 metri e con una potenza superiore a 20 watt.

Stando a quanto riportato da Riviera Oggi, nel giro di poche centinaia di metri sono già installate altre due antenne piuttosto potenti e, nonostante le proteste e le preoccupazioni degli abitanti, stante l’immobilismo dell’amministrazione comunale, i lavori sono proseguiti, anche durante queste settimane di pandemia.

I cittadini hanno così dato vita al Comitato Ambiente e Salute “Agraria” per chiedere lo stop dei lavori e la tutela della salute sia degli abitanti della località che degli 80 ragazzi (di età compresa tra gli 11 e i 18 anni) che frequentano l’Istituto privato Chesterton, sito a pochi passi dalla nuova antenna.