Il 5G continua a diffondersi in tutto il Pianeta e ora anche il Campo Base sul Monte Everest ha la copertura per questa connettività grazie a China Mobile.

Tuttavia, anche a 5.364 metri sul livello del mare, il Campo Base del Monte Everest non è il posto più alto sulla Terra in cui è possibile usufruire di una connessione 5G, in quanto al momento attuale questo titolo spetta al Campo Base Intermedio a 5.800 metri.

China Mobile ha celebrato il suo ventesimo anniversario questo mese (tale operatore è diventato indipendente il 20 aprile 2000) e, per festeggiare l’occasione, ha deciso di revisionare la linea di trasmissione di 177 km che collega il Campo Base alla sua rete principale.

China Mobile porterà il 5G sul Monte Everest a quota 6.500 metri

La nuova connessione ad alta velocità può essere utilizzata per trasmettere video in diretta dai campi, sia di giorno che di notte e China Mobile ha progetti ancora più ambiziosi: l’operatore, infatti, andrà ancora più in alto con due ulteriori stazioni base 5G che dovrebbero essere completate nei prossimi giorni per funzionare nel Campo Base Avanzato a 6.500 metri.

La prima connessione 3G dal campo base è stata stabilita alla fine di ottobre del 2010 mentre nel 2013 China Mobile ha attivato anche la copertura 4G. A distanza di sette anni il nuovo balzo in avanti.

Leggi anche: il 5G non ha nulla a che vedere con il Coronavirus