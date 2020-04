TIM lancia una promozione valida esclusivamente per la giornata di oggi, 22 aprile 2020, grazie alla quale tutti i clienti che effettueranno una ricarica da almeno 15 euro otterranno 5 euro di credito omaggio: vediamo come.

Per avere i 5 euro in regalo dovrete scaricare e installare l’app MyTIM (se già non lo avete fatto), accedere con il vostro account ed effettuare una ricarica da 15, 25 o 50 euro tramite carta di credito, prepagata o PayPal; il bonus di 5 euro sarà erogato entro un massimo di tre giorni.

L’applicazione MyTIM è comunque consigliata per tenere sotto controllo l’utenza mobile e/o fissa visualizzando il credito residuo, le soglie di minuti, SMS e GB delle offerte telefoniche TIM, gestire servizi attivi e, ovviamente, ricaricare online. Per ottenere i 5 euro di credito dovrete fare una ricarica TIM entro la giornata di oggi: non aspettate l’ultimo momento.

