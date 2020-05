Se fino a questo momento i sensori per il riconoscimento delle impronte digitali sono stati un’esclusiva dei pannelli OLED, la situazione sta per cambiare e tra le aziende che preparano schermi LCD con questa soluzione integrata troviamo pure 3M.

Ricordiamo che anche BOE Technologies e Redmi stanno lavorando su soluzioni che consentano di integrare il sensore per le impronte digitali in pannelli LCD e l’annuncio da parte di 3M dello sviluppo di NITS (Near Infrared Transmission System), ossia un sistema che fa la stessa cosa, ci conferma che presto anche gli smartphone più economici potranno contare su questo tipo di sicurezza per lo sblocco del device.

3M integrerà il lettore di impronte nei pannelli LCD

Stando a quanto reso noto da 3M, la soluzione sviluppata si basa su pellicole per display ottico 3M avanzate e micro-sottili per consentire di posizionare sensori ottici per la lettura delle impronte digitali dietro uno schermo LCD.

Questo sistema potrà essere usato su tablet, notebook ed altri dispositivi con schermo LCD e sarà in grado di offrire sicurezza biometrica e schermo intero, consentendo agli utenti di non avere complicate password alfanumeriche da dover ricordare.

Restiamo in attesa di scoprire quando tale tecnologia esordirà sul mercato.

