La popolarità degli aspirapolvere robot sta crescendo in maniera esponenziale, grazie alla quantità di funzioni intelligenti che sono in gradi di offrire. Le prestazioni sono ormai a livello dei migliori aspirapolvere con filo e la loro capacità di pulire autonomamente la casa è il loro punto di forza.

Tra i produttori specializzati in questo genere di soluzioni troviamo 360, compagnia cinese di cui in passato abbiamo testato alcuni modelli, che ha recentemente presentato 360 S6 Pro, che si propone come il nuovo re della categoria. Potenza da vendere, grandissima autonomia, nuove tecnologie anticollisione, un sistema di mappatura ancora più evoluto con una gestione davvero intelligente delle stanze di casa.

360 S6 Pro contro tutti

Confrontando la scheda tecnica di 360 S6 Pro con quella dei principali aspirapolvere robot provenienti dalla Cina, scopriamo subito che la potenza di aspirazione è superiore alla concorrenza, 2200 Pa contro una media di 2.000 Pa, pur essendo più silenzioso, 53 decibel contro una media di 56-60 decibel.

Decisamente elevata anche l’autonomia, grazie alla batteria da 5.200 mAh, in linea con quelle della concorrenza ma in grado, grazie ai minori consumi, di pulire fino a 300 metri quadri senza ricarica o 150 metri quadri con aspirazione e lavaggio del pavimento. Decisamente elevata la capacità del serbatoio dell’acqua, che contiene 200 ml per pulire anche le case più grandi.

Più in linea con la concorrenza le altre specifiche, come la capacità di superare ostacoli di 2 centimetri, il serbatoio della polvere da 420 ml, il peso di 3,9 Kg e le dimensioni (35 x 35 x 10 centimetri).

Dove però 360 S6 Pro fa davvero la differenza è nelle funzioni intelligenti, garantite dal nuovo sistema anticollisione ultrasonico e da Mapping System 6.0, l’algoritmo evoluto che lo governa. Grazie al sensore a ultrasuoni è più facile per il robot riconoscere gli ostacoli, evitando di urtarli (ad esempio le gambe delle sedie) e grazie ai sensori presenti nella cover del sistema laser 360 S6 Pro non finirà per incastrarsi sotto a qualche mobile o bloccato in mezzo a fili o tappeti.

Nel caso di zone considerate “pericolose”, in cui il robot potrebbe rimanere intrappolato, il software interviene evitando di pulire l’area e segnalandolo all’utente. Il nuovo software di gestione creare in maniera rapida ed efficace mappe multi piano dell’abitazione e permette di passare rapidamente da un piano all’altro semplicemente selezionando la mappa corretta.

È ovviamente possibile aggiungere barriere virtuali, zone di esclusione o aree nelle quali non deve essere attivata la funzione di lavaggio ad acqua. È possibile intervenire sulla mappatura delle stanze e, funzione davvero comoda, decidere l’ordine esatto di pulizia, molto utile se siete in casa mentre il robot sta svolgendo il proprio lavoro.

Il tutto può, ovviamente, essere gestito tramite app da installare sul proprio smartphone Android, con la possibilità di pianificare le pulizie, controllare in tempo reale l’esecuzione, controllare lo stato dei consumabili e così via. A fine articolo trovate il link per l’acquisto di 360 S6 Pro.

Le altre proposte di 360

Se il prezzo di 360 S6 Pro vi sembra troppo alto, d’altro canto è l’attuale top di gamma, potete sempre ripiegare sulle altre proposte di 360, decisamente interessanti e proposte a ottimi prezzi, anche con spedizione veloce dai magazzini europei.

Troviamo in particolare 360 S5, 360 S6 e 360 S7, in ordine di prezzo e di prestazioni, in ogni caso tutti e tre decisamente performanti e da acquistare a occhi chiusi. A seguire tutti i link per l’acquisto.

