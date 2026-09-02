La fascia bassa del mercato è da anni la roccaforte attorno alla quale Samsung costruisce una parte consistente delle sue vendite di smartphone — anche se il 2026, col successo di Galaxy S26 Ultra, ha stravolto questo copione —, per questo motivo si guarda con interesse al prossimo Samsung Galaxy A18, protagonista quest’oggi di nuove indiscrezioni.

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Samsung Galaxy A18 prende forma

Il nome Samsung Galaxy A18 era apparso per la prima volta lo scorso mese di luglio, quando un leak ci aveva permesso di conoscere design e caratteristiche del nuovo base di gamma di Samsung. Come sovente accade in questo segmento di mercato, il produttore sudcoreano non apporterà cambiamenti drastici e non sarà certamente Galaxy A18 lo smartphone a cui guardare in cerca di innovazioni interessanti.

Il leak fresco di giornata proviene da Roland Quandt di WinFuture, di quale ha condiviso sui social un breve post in cui riporta dettagli sulle colorazioni e sui tagli di memoria di Samsung Galaxy A18, precisando che si tratterà di uno smartphone dotato di connettività fino al 4G.

Nella fattispecie, il nuovo smartphone economico di Samsung dovrebbe essere proposto in tre colorazioni: Light Blue, Black e Silver. Saranno due, invece, i tagli di memoria tra i quali gli acquirenti potranno scegliere: 128 GB e 256 GB; il leaker non parla della RAM e a questo proposito può tornare utile ricordare che il predecessore Galaxy A17 4G ne prevedeva 4 GB per il taglio con 128 GB di storage e 8 GB per quello con 256 GB di storage.

Lo scorso anno, Galaxy A17 era stato proposto anche in versione 5G e Samsung potrebbe ripetersi, con chipset diversi per i due modelli: Qualcomm per Galaxy A18 5G, Exynos per Galaxy A18 4G.

Samsung Galaxy A18 dovrebbe debuttare in autunno e il prezzo di listino dovrebbe attestarsi sui 200 euro.