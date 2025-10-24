Nonostante manchino ancora alcuni giorni alla presentazione Global, quella che sancirà il debutto sul mercato italiano, OPPO Find X9 e Find X9 Pro risultano già acquistabili sul sito italiano di una nota catena di elettronica di consumo.

Un po’ come vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri per i Vivo X300, anche per i nuovi flagship di casa OPPO una sorta di “ufficialità” arriva in anticipo, permettendoci di scoprire i prezzi per il mercato italiano e le differenze dei due smartphone con le controparti annunciate sul mercato cinese.

Gli OPPO Find X9 sono già acquistabili in Italia

Martedì 28 ottobre 2025 alle 16:00 (ore italiane), a Barcellona, si terrà l’evento di lancio con cui OPPO presenterà per il mercato Global i due nuovi smartphone Android che sono già stati presentati sul mercato cinese lo scorso 16 ottobre.

Mancano ancora alcuni giorni all’evento ma sul sito ufficiale di Expert, la nota catena svizzera dell’elettronica di consumo tra le più attive in Italia, i due smartphone risultano essere già acquistabili ai seguenti prezzi (che attendono comunque una conferma ufficiale):

OPPO Find X9 viene proposto a 999,90 euro in colorazione Space Black e nella configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

viene proposto a in colorazione Space Black e nella configurazione con di RAM e di spazio di archiviazione. OPPO Find X9 Pro viene proposto a 1.299,90 euro in colorazione Titanium Charcoal e nella configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Per il modello base non abbiamo modo di fare un confronto diretto, considerando che lo scorso anno da queste parti non è stato importato. Confrontando il prezzo del modello Pro con quello del predecessore Find X8 Pro, notiamo invece un incremento di 100 euro nel prezzo di listino (a parità di configurazione).

In entrambi i casi, il sito parla di spedizioni previste tra il 27 e il 29 ottobre 2025: considerando che la presentazione avverrà il 28 ottobre, è improbabile che le spedizioni possano avvenire il giorno prima.

Un’ultima considerazione che possiamo fare riguarda le colorazioni. Sebbene sul sito di Expert siano elencate solo una colorazione a testa per i due smartphone, non saranno le uniche ad arrivare in Italia. Find X9 sarà disponibile in Space Black, Titanium Grey (quella visibile nell’immagine di copertina) e Velvet Red; Find X9 Pro sarà disponibile in Silk White (quella visibile nell’immagine di copertina) e Titanium Charcoal.

Cosa cambia rispetto ai due smartphone presentati in Cina?

Stando alle informazioni riportate tra le specifiche tecniche dei due smartphone sul sito di Expert, pare che le varianti Global di OPPO Find X9 e OPPO Find X9 Pro possano corrispondere praticamente in tutto alle controparti già disponibili sul mercato cinese.

Gli unici dubbi riguardano le configurazioni di memoria disponibili: è plausibile ipotizzare che per il modello “base” arrivi da noi solo la versione 12+512 GB e che per il modello Pro arrivi da noi solo la versione 16+512 GB.

Le pagine dei prodotti ci permettono inoltre di scoprire cosa dicono le etichette energetiche dell’Unione Europea. Entrambi i modelli hanno classe energetica A, riparabilità di livello B, certificazione IP68 e una non proprio ottimale resistenza alle cadute (si parla di livello C per il modello “Pro” e di livello D per il modello “base”).

Riguardo la batteria, sappiamo che gli OPPO Find X9 potranno contare anche qua in Italia su una batteria al silicio-carbonio, che questa manterrà l’80% della sua capacità originale dopo a 1.300 cicli di ricarica e che offrirà un’autonomia ben sopra la media (soprattutto su Find X9 Pro).

Mancano, purtroppo, le informazioni relative alla capacità, unico elemento che a questo punto potrebbe differire dalle varianti cinesi. Purtroppo inquadrando il QR Code presente sull’etichetta energetica scopriamo che le schede complete dei due smartphone non sono ancora presenti nel database (ma ciò è normale dato che la presentazione ufficiale avverrà tra qualche giorno).

Specifiche tecniche e immagini di OPPO Find X9

Di seguito riportiamo le specifiche chiave di OPPO Find X9.

Dimensioni: 157 x 73,9 x 8 mm

x x Peso: 203 grammi

Display: AMOLED da 6,59″ (1.256 x 2.760 pixel) refresh rate a 120 Hz PWM dimming a 3.840 Hz Luminosità di picco a 3.600 nit Luminosità minima a 1 nit

da (1.256 x 2.760 pixel) SoC: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12 GB (RAM) + 512 GB (archiviazione, UFS 4.1)

(RAM) + (archiviazione, UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 50 MP periscopio + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 50 MP periscopio + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooht 6.0 , GPS (dual-band), NFC , IR , USB-C

, , , (dual-band), , , Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Ricarica cablata a 80 W Ricarica wireless a 50 W Autonomia da 69 ore e 18 minuti nel ciclo standard

Sistema operativo: ColorOS 16 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find X9, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Specifiche tecniche e immagini di OPPO Find X9 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche chiave di OPPO Find X9 Pro.

Dimensioni: 161,3 x 76,5 x 8,3 mm

x x Peso: 224 grammi

Display: LTPO AMOLED da 6,78″ (1.272 x 2.772 pixel) refresh rate a 1-120 Hz PWM dimming a 2.160 Hz Luminosità di picco a 3.600 nit Luminosità minima a 1 nit

da (1.272 x 2.772 pixel) SoC: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)

(3 nm) Memorie: 16 GB (RAM) + 512 GB (archiviazione, UFS 4.1)

(RAM) + (archiviazione, UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 200 MP periscopio + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 200 MP periscopio + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooht 6.0 , GPS (dual-band), NFC , IR , USB-C (USB 3.2)

, , , (dual-band), , , (USB 3.2) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Ricarica cablata a 80 W Ricarica wireless a 50 W Autonomia da 80 ore e 6 minuti (nel ciclo standard)

Sistema operativo: ColorOS 16 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find X9 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.