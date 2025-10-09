Negli ultimi due anni il team di sviluppatori di Google ha lavorato duramente per ottimizzare e rendere sempre più performanti i vari strumenti dell’azienda basati sull’intelligenza artificiale, integrandoli poi nelle applicazioni e nei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti.

Uno degli strumenti di intelligenza artificiale generativa di Gmail più interessanti è senza dubbio quello chiamato Aiutami a scrivere, in quanto consente agli utenti di sfruttare le potenzialità dell’IA per scrivere una determinata email e pare che presto tale funzionalità possa finire per essere implementata anche nella versione mobile di Google Documenti.

Google Documenti dovrebbe migliorare il supporto alle funzioni IA

Nella versione 1.25.401.00.90 di Google Documenti per Android è stato riscontrato un nuovo strumento per la scrittura con il supporto dell’intelligenza artificiale, che tuttavia non è ancora disponibile per gli utenti.

Al momento in fase di sviluppo, la soluzione studiata dagli sviluppatori del colosso di Mountain View prevede la visualizzazione di un apposito tasto per attivare la funzione Aiutami a scrivere, così come viene mostrato dal primo dei due seguenti screenshot:

Purtroppo allo stato attuale il nuovo strumento IA di Google Documenti non funziona (il tasto per inviare pare sia disattivato) ma è probabile che offrirà agli utenti le medesime funzionalità della versione Web del servizio.

Ad oggi non è possibile fare previsioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti di Google Documenti per Android, in quanto vi potrebbe essere ancora parecchio lavoro da svolgere prima di arrivare ad una soluzione ritenuta soddisfacente dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View. Staremo a vedere.