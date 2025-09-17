Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di settembre per Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL.

Si tratta di un piccolo update con il quale il colosso di Mountain View va a correggere alcuni dei bug riscontrati dagli utenti, confermando che il supporto software è uno dei punti di forza dell’azienda statunitense.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Un nuovo aggiornamento di settembre per la serie Google Pixel 10

Ricordiamo che gli smartphone della serie Google Pixel 10 sono stati lanciati con a bordo Android 16 QPR1 e le patch di sicurezza di agosto e il giorno dell’esordio ufficiale sul mercato hanno ricevuto subito un primo update.

Un paio di settimane fa, quando l’aggiornamento ad Android 16 QPR1 è stato rilasciato per tutti gli altri modelli della gamma Pixel, i nuovi smartphone del colosso di Mountain View hanno ricevuto soltanto un piccolo update, con il quale sono state implementate le patch di sicurezza di settembre 2025 e le correzioni per alcuni bug relativi ad audio, display, tasto di accensione e instabilità del sistema.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio di un nuovo piccolo aggiornamento OTA per Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL (pesa circa 31 MB), che porta il software alla versione BD3A.250721.001.E1, sempre con le patch di sicurezza di settembre 2025.

Stando al changelog ufficiale, l’update in questione va a correggere alcuni bug critici e a migliorare le prestazioni e la stabilità del dispositivo e qualche dettaglio in più viene fornito dall’operatore statunitense Verizon, a dire del quale questo nuovo aggiornamento ha risolto un problema che causava agli utenti una visualizzazione sfocata.

Google ha pubblicato sul sito dedicato agli sviluppatori l’immagine Full OTA per i tre smartphone (qui, qui e qui).