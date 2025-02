Tramite un nuovo post sul portale di supporto, Google ha annunciato una piccola novità per la funzionalità di lettura delle notifiche sulle cuffie di Google Assistant.

Il colosso di Mountain View sta infatti estendendo ad altre cuffie di terze parti una modifica che lo scorso anno era stata implementata esclusivamente sulle Pixel Buds.

Google Assistant perde il gesto per leggere le notifiche su tutte le cuffie

Fino a settembre 2024, gli utenti in possesso di un paio di cuffie della gamma Pixel Buds potevano interagire con Google Assistent per chiedergli, tramite un semplice gesto (tocco e pressione prolungata sulla parte sensibile al tocco della cuffia), di leggere tutte le notifiche presenti sullo smartphone collegato alle cuffie. Google ha poi rimosso questa possibilità e ha anche apportato modifiche all’interazione con Hey Google sulle Pixel Buds.

Nelle ultime ore, il colosso di Mountain View ha aggiornato il post originale (datato 6 settembre 2024) per estendere questa modifica ad altre cuffie che vanno oltre rispetto alle Pixel Buds: dal titolo originale “Google Assistant Spoken Notifications Change on Pixel Buds” si passa a “Google Assistant Spoken Notifications Change on Headphones”.

Il team di supporto ha poi pubblicato un altro post intitolato “Le notifiche vocali di Google Assistant cambiano sulle cuffie” in cui, per evitare ambiguità, informando gli utenti del fatto che, effettuando il gesto per attivare l’assistente, esso non leggerà più automaticamente le notifiche.

Faremo delle modifiche alle notifiche di Google Assistant sulle cuffie. Quando premi per attivare Google Assistant, non leggerà più automaticamente le notifiche non lette. L’Assistente non leggerà più automaticamente le notifiche non lette e non ti consentirà di rispondere.

In sostanza, un altro gesto va via in favore dei comandi vocali: affinché l’assistente legga le notifiche, gli utenti dovranno invocare Assistant e chiedere espressamente, tramite comando vocale, “Leggi le mie notifiche“.