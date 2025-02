C’è un power bank di Anker diverso da tutti gli altri e che incarna la filosofia che caratterizza molti altri prodotti dell’azienda, soprattutto quelli arrivati nell’ultimo periodo, perché non si limita al compitino ma mette insieme un insieme di cose di buon senso che lo rendono un vero compagno di viaggio. Da sempre Anker è solita realizzare prodotti molto ben fatti dietro i quali c’è un’idea fatta di coerenza e sostanza e il power bank di cui parliamo è l’esempio perfetto di questa filosofia. Lui è arrivato sul mercato non molto tempo fa e, secondo noi, merita un’attenzione particolare.

Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W)

Il nome, Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W), non è dei più felici e anche la sua forma a parallelepipedo non ci dice nulla di che, tuttavia al suo interno nasconde delle caratteristiche che, come dicevamo, lo rendono diverso da tutti gli altri e un prodotto con un suo gran perché. Partiamo col dire che in delle dimensioni compatte e in un peso contenuto lui include una batteria da ben 27650 mAh capace di ricaricare fino a 250 W tramite la ricarica Power Delivery 3.1, una porta USB-A, due porte USB-C e un piccolo display frontale a colori per visualizzare tutta una serie di informazioni sullo stato della carica residua, sulla ricarica e su altri elementi navigando con un tastino laterale. E fin qua niente di particolare perché bene o male ci sono altri prodotti concorrenti che fanno questo, seppur non siano tanti e siano tanti a farlo con la stessa qualità. Ciò che lo rende “speciale” perciò non è questo ma è l’essere smart così da potersi collegare allo smartphone tramite Bluetooth e l’avere una basetta di ricarica a sua disposizione che gli dà una marcia in più.

L’app Anker

Potrebbe sembrare una cosa inutile, invece l’avere il Bluetooth e il potersi collegare allo smartphone tramite un’applicazione, peraltro ufficiale e ben fatta, gli dà una enorme marcia in più. In questo modo è possibile avere in ogni momento informazioni sulle sue condizioni e quindi conoscere la carica residua, la temperatura interna, quali porte di ricarica sono in uso e quanta corrente elettrica stanno erogando, di attivare/disattivare le porte di ricarica, di aggiornare il firmware, di avere una stima sulla fine di una ricarica completa di un dispositivo, di ottimizzare la ricarica secondo alcuni parametri e, soprattutto, di inserire la capacità della batteria di un dispositivo al fine di avere un dato sul numero di ricariche possibili; e questa cosa può essere fondamentale, soprattutto in giro, perché ci dice esattamente quante volte, per esempio, possiamo ricaricare completamente la batteria dello smartphone con la carica residua al suo interno. Poi l’applicazione permette di impostare e visualizzare altre cosette minori, ma nulla di sensazionale.

La basetta di ricarica

Sono pochi a poter vantare, o forse solo lui proprio per quel che ci risulta, una basetta di ricarica magnetica capace di rendere la sua ricarica semplice, immediata e di una comodità mai vista prima. Basta appoggiarlo in verticale sulla basetta per far sì che si ricarichi e che sia sempre carico e pronto all’uso nei momenti di necessità e prima di uscire di casa; e nel mentre è possibile anche verificarne lo stato della ricarica e tutti i parametri tramite l’applicazione per smartphone. Ciò è di una comodità enorme perché innanzitutto elimina il cavo per ricaricarlo e poi consente di metterlo in ricarica e di staccarlo dalla ricarica con un semplice gesto, il che è super comodo quando si è di corsa e si ha bisogno di ricaricare al volo. A ciò si aggiunge che la sua basetta va ben oltre questo perché possiede un display sul davanti per visualizzare le informazioni sulla ricarica e soprattutto possiede una porta USB-A e due porte USB-C per ricaricare anche altri dispositivi oltre al power bank.

Il power bank già da solo è di sicuro uno di quei dispositivi da avere sempre dietro, magari nello zaino o in borsa, per versatilità, capacità e comodità ma in accoppiata alla basetta lo è ancor di più perché tutto quello che lui offre viene elevato e reso ancor più coerente, intelligente e sensato. Sono senza dubbio due dispositivi da avere al fine di garantire una ricarica costante e affidabile per i propri dispositivi, anche se i prezzi non sono alla portata di tutti: parliamo di 170 euro per il power bank e di 50 euro per la basetta di ricarica, entrambi acquistabili su Amazon con spedizione Prime e consegna in 1 giorno; talvolta sono in sconto, ma i prezzi in genere sono questi.

Acquista Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W) su Amazon

Acquista Anker 100W Charging Base for Anker Prime Power Bank su Amazon