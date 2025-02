Con il Pixel Feature Drop di dicembre 2023, Google ha rilasciato la funzionalità Video Boost che inizialmente era esclusiva del flagship di allora, Google Pixel 8 Pro, ma che lo scorso anno è stata estesa anche ai Google Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL.

Il colosso di Mountain View ha sfruttato il lancio dei flagship 2024 per migliorare la funzionalità e, nelle ultime ore, ha iniziato a rilasciare un’altra piccola novità, stavolta legata all’usabilità della funzionalità stessa.

Un dettaglio fastidioso della funzionalità Video Boost

La funzionalità Video Boost, esclusiva dei Google Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei video, soprattutto di quelli registrati in condizione di scarsa illuminazione o di quelli che necessitano di una maggiore stabilizzazione, che vengono registrati attraverso la Fotocamera Pixel.

Con il lancio dei flagship 2024, Google ha apportato alcuni miglioramenti alla funzionalità, rendendola più reattiva (rendering video il doppio più veloce) e ancora più efficace nelle condizioni di illuminazione più difficile. Inoltre, la funzionalità, compatibile con Night Sight e con la Super Res Zoom Video, è in grado di realizzare video alla risoluzione 8K.

A ogni modo, la funzionalità Video Boost deve essere attivata di volta in volta tramite l’apposito interruttore presente all’interno dell’app Fotocamera Pixel (si trova tra le impostazioni della scheda “Video”), perdendo così d’immediatezza. Sembra, tuttavia, che le cose stiano cambiando.

Con un piccolo accorgimento, Google migliora l’usabilità della funzionalità

Alcuni utenti su Reddit hanno segnalato un diverso comportamento, legato alla funzionalità, che si manifesta da alcune settimane: una volta che essa viene abilitata dalle impostazioni della fotocamera rimarrà attiva anche dopo la chiusura della fotocamera stessa; non sarà più necessario attivarla di volta in volta.

Da quando è uscito Video Boost, dovevo andare manualmente nelle impostazioni e abilitarlo prima di ogni video, il che è super scomodo e quasi rovina la funzione. Ma qualche settimana fa, ogni video che ho girato ha iniziato a essere elaborato automaticamente con Video Boost, il che è un miglioramento enorme. Qualcun altro ha notato questo cambiamento? Non ho visto che se ne parlasse da nessuna parte.

Sembra quindi che Google abbia messo in campo un piccolo accorgimento per migliorare l’usabilità di Video Boost. I colleghi di Android Authority suggeriscono di aver già ricevuto l’attivazione “persistente” della funzionalità su un Google Pixel 9 Pro ma di non averla ancora ricevuta su un Google Pixel 8 Pro (anche noi non abbiamo ricevuto la funzionalità su questo smartphone).

C’è, tuttavia, anche un rovescio della medaglia: Video Boost, infatti, registra video in 4K per impostazione predefinita. Un video in 4K occupa decisamente più spazio rispetto a un video in Full HD e ciò impatta, senza dubbio, sia sullo spazio di archiviazione del dispositivo che sullo spazio disponibile in cloud (in caso di backup attivo).

Gli utenti dovrebbero quindi ricordarsi, di volta in volta, di passare alla risoluzione Full HD, riducendo così lo spazio occupato dal video e i tempi di elaborazione richiesti. Inoltre, va sottolineato anche il fatto che i video registrati con Video Boost occupano (a prescindere) più spazio rispetto ai video registrati senza la funzionalità attiva.

Questo piccolo miglioramento a Video Boost, opzione dell’app Fotocamera Pixel e funzionalità esclusiva dei Google Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, sembra quindi essere in fase di distribuzione graduale lato server. Potete comunque verificare che sul vostro dispositivo sia installata l’ultima versione dell’app Fotocamera Pixel tramite un tap sul badge sottostante.