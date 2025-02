Con un comunicato stampa, OnePlus ha annunciato l’inaugurazione di un nuovo laboratorio sanitario nel Guangdong, la provincia sulla costa meridionale della Cina. Lo scopo di questo Health Laboratory è guidare il progresso della tecnologia per migliorare la salute e il benessere delle persone. L’annuncio arriva in prossimità del possibile lancio del nuovo smartwatch OnePlus, Watch 3, previsto entro il primo trimestre di quest’anno.

Cresce l’attenzione verso la prevenzione e il controllo della salute

Sono diversi gli ambiti su cui OnePlus intende lavorare tramite questa struttura all’avanguardia, creata dopo più di due anni di lavoro, per favorire lo sviluppo di tecnologie avanzate per la salute e il benessere. L’apertura del laboratorio, che si estende su una superficie di 4.840 mq, rappresenta una parte importante dell’impegno del brand cinese nello sviluppo di dispositivi wearable capaci di migliorare la salute delle persone.

Uno dei primi obiettivi è quello di sviluppare soluzioni proattive per la salute, utilizzando l’innovazione tecnologica. La struttura si articola su 20 sotto-laboratori che lavorano su quattro macroaree: sport, salute cardiovascolare, sonno e hardware. La ricerca e lo sviluppo delle nuove soluzioni passano attraverso l’utilizzo di più di 100 strumenti professionali, tra cui quelli per la simulazione di ambienti sportivi, la cattura del movimento, l’analisi del metabolismo energetico e il monitoraggio della salute. Nell’Health Laboratory di OnePlus lavora un team di medici, ingegneri e specialisti hardware esperti in salute sportiva, ingegneria biomedica, algoritmi avanzati e tecnologie di rilevamento tramite sensori.

In modo particolare all’interno del laboratorio si lavora su diversi ambiti di ricerca. Per la ricerca sul metabolismo energetico vengono condotti test della funzione polmonare per valutare l’apporto calorico, il consumo di ossigeno e l’efficienza nel bruciare i grassi. Vi è poi un’area di 900 mq dedicata ai test per la capacità aerobica con attrezzature professionali, pista olimpionica e simulatori di, tra gli altri, corsa, ciclismo e sci; mentre 1.000 mq sono dedicati ai laboratori per gli sport con la palla (dotati di 24 telecamere a infrarossi per analizzare i movimenti del corpo).

Vi sono poi laboratori per il monitoraggio del sonno (tramite stanze per i test sulla respirazione e il monitoraggio notturno tramite sensori multiparametrici e radar a onde millimetriche) e laboratori di biochimica, specializzati nel miglioramento delle misurazioni e nel monitoraggio dell’ossigenazione del sangue e della frequenza cardiaca.

Al di là di quanto OnePlus riuscirà fin da subito a integrare nel prossimo Watch 3, è interessante registrare l’impegno dell’azienda cinese in un settore, come quello sanitario, particolarmente vivace. OnePlus, infatti, segue l’esempio di due grandi colossi come Samsung e Apple. L’azienda sudcoreana, infatti, ha recentemente lanciato il progetto Health Research Stack per migliorare il monitoraggio della salute e l’obiettivo di contribuire a migliorare la salute mentale tramite Galaxy Watch, mentre a Cupertino stanno sviluppando un servizio per la salute basato sull’intelligenza artificiale.

Cresce l’attenzione verso il benessere psicofisico anche grazie all’evoluzione tecnica e tecnologica dei dispositivi wearable, in particolare smartwatch e smart ring che possono contribuire alla prevenzione e al monitoraggio in tempo reale di parametri cruciali per la salute.