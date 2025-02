State cercando un paio di nuove cuffie true wireless affidabili, ma dal prezzo contenuto? Allora potreste volgere lo sguardo su Amazon, perché le Samsung Galaxy Buds FE sono proposte a un ottimo prezzo: potete portarvele a casa praticamente con il 50% di sconto.

Samsung Galaxy Buds FE a metà prezzo su Amazon

Le Samsung Galaxy Buds FE sono state lanciate poco più di un anno fa con l’intento di andare a coprire quella fascia di prezzo vicina ai 100 euro. Il produttore sud-coreano propone modelli di fascia superiore, come le Galaxy Buds3 e le Galaxy Buds3 Pro, ma se non volete spendere troppo vi consigliamo di dare una possibilità al modello Fan Edition. Il listino di quest’ultimo è comunque sopra i 100 euro, ma con il tempo il prezzo è calato ed è diventato decisamente più intrigante.

Le Galaxy Buds FE sono cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC), affiancata dalla funzionalità Ambient Sound (o Suono ambientale), utile per ascoltare chiaramente anche l’ambiente circostante, in modo da poter rilevare qualsiasi eventuale pericolo o ascoltare la voce di un’altra persona.

Dispongono della funzione Auto Switch per passare rapidamente da un dispositivo all’altro (ad esempio da un tablet a uno smartphone per rispondere a una chiamata), e possono contare sulla certificazione IPX2 contro gli spruzzi d’acqua. Offrono connettività Bluetooth 5.2, controlli touch, triplo microfono, sensore di prossimità (per comprendere quando vengono indossate) e compatibilità con Samsung SmartThings.

A livello di autonomia, le cuffie della casa di Seoul promettono fino a 8,5 ore di riproduzione (6 ore con ANC) o fino a 30 ore (21 ore con ANC) considerando le ricariche della custodia (che “aggiunge” 479 mAh).

Le Samsung Galaxy Buds FE sono state lanciate al prezzo consigliato di 109 euro nelle colorazioni Graphite e White: una cifra che al momento rischierebbe di “pestare” i piedi allo street price delle Galaxy Buds3, ma se consideriamo le offerte diventa tutta un’altra storia; potete acquistarle su Amazon a 55 euro in entrambe le colorazioni, con consegna rapida (anche in un giorno con abbonamento Amazon Prime e indirizzo compatibile).

Se siete interessati non dovete fare altro che seguire uno dei link qui in basso.