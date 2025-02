Manca ormai sempre meno alla presentazione ufficiale di Xiaomi 15 Ultra, uno dei principali top di gamma in uscita quest’anno. Nel frattempo, un leak delle ultime ore ne avrebbe svelato la possibile data d’uscita per il mercato cinese: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 15 Ultra: svelata la possibile data di lancio?

Un poster trapelato in rete avrebbe svelato la data di presentazione di Xiaomi 15 Ultra, che potrebbe essere verosimilmente il 26 febbraio alle ore 19 locali. Per quanto riguarda il mercato globale, invece, il nuovo top di gamma firmato Xiaomi verrà probabilmente presentato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal 3 al 6 marzo.

Oltre a questo, un video pubblicato nelle ultime ore avrebbe inoltre mostrato il lato posteriore di Xiaomi 15 Ultra, evidenziando in primis un modulo fotocamere a 4 sensori rinnovato nel suo aspetto e un flash LED a forma di pillola in corrispondenza della parte superiore.

Secondo gli ultimi report, infatti, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe presentare un sensore LYT-900 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da un sensore ultrawide Samsung JN5 da 50 megapixel, un sensore teleobiettivo Sony IMX858 da 50 megapixel con zoom ottico 3x e funzionalità per le macro e infine un sensore a periscopio Samsung HP9 da 200 megapixel con zoom ottico 4,3x. Sul lato anteriore troveremo invece un sensore OmniVision OV32B da 32 megapixel.

Il nuovo modello dovrebbe offrire un display AMOLED di tipologia LTPO da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione 2K e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Al suo interno sarà alimentato dal nuovo chip Snapdragon 8 Elite con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5x e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0, presentando l’interfaccia grafica HyperOS 2.0 basata su sistema operativo Android 15. Xiaomi 15 Ultra monterà probabilmente una batteria da 6000 mAh di capacità, offrendo il supporto alla ricarica via cavo da 90 W di potenza e alla ricarica wireless da 50 W di potenza.

Chiaramente è bene specificare come sempre che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno dunque essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice cinese. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.