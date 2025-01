Siamo tutti consapevoli di come Google abbia fondato la propria fortuna sulla ricerca, tra i diversi servizi che consentono di espletare questa operazione il primo nome che viene in mente è la Ricerca Google.

Lo storico servizio dell’azienda riceve continue attenzioni da parte del colosso, di recente per esempio abbiamo visto assottigliarsi il confine tra il servizio e Gemini Live, una nuova scheda per la cronologia delle ricerche e gli elementi salvati, così come lo strumento evidenzi meglio i risultati di ricerca in modalità scura, o ancora come sia stata introdotta la versione definitiva della scheda Notifiche.

Oggi invece vediamo insieme come la società abbia avviato un nuovo servizio, attualmente in fase di test e disponibile esclusivamente negli Stati Uniti per le query in inglese, ma che in futuro potrebbe essere reso disponibile anche i altri mercati.

Google chiederà informazioni alle attività commerciali per voi con l’IA grazie ad “Ask for me”

La Ricerca Google viene quotidianamente utilizzata da migliaia di persone per reperire le informazioni più disparate, tra queste figura ad esempio la ricerca di informazioni inerenti a diversi tipi di attività commerciali, come orari, prezzi, servizi offerti e così via.

L’azienda di Mountain View ha quindi deciso di introdurre un nuovo servizio coadiuvato dall’intelligenza artificiale, con lo scopo di semplificare alcune attività di ricerca degli utenti. Nello specifico, allo stato attuale, la nuova funzionalità “Ask for me” è riservata ai servizi presso saloni di bellezza e officine di riparazione auto.

Quando l’utente cercherà informazioni su disponibilità e prezzi di questi servizi locali, apparirà una scheda “Ask for me” che permetterà di “inserire i dettagli sul servizio che stai cercando“. Per quel che riguarda le officine per esempio, Google chiederà all’utente a quale servizio è interessato fornendo una serie di alternative come manutenzione programmata in fabbrica, cambio dell’olio, rotazione ed equilibratura degli pneumatici, sostituzione degli pneumatici, sostituzione del filtro del carburante, sostituzione del filtro dell’abitacolo, sostituzione del filtro del motore, ecc.

Sarà necessario fornire anche i dettagli della vettura (anno, marca, modello e chilometraggio) e le tempistiche di accesso al servizio (disponibilità immediata, solo nei giorni feriali o solo nei fine settimana); in seguito l’IA contatterà le attività commerciali nelle vicinanze e genererà un riepilogo di prezzi e disponibilità che l’utente riceverà tramite messaggio di testo o e-mail dopo circa 30 minuti.

Come già detto, il nuovo servizio è attualmente disponibile in via sperimentale solo negli Stati Uniti, e richiede l’accesso ad una lista di attesa per poter essere utilizzato; con il passare del tempo e i dovuti accorgimenti “Ask for me” potrebbe ricevere una diffusione più ampia. Non ci resta che attendere con pazienza per saperne di più.