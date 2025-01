Nuova giornata ricca di aggiornamenti per gli smartphone Android, in particolare per quanto riguarda Samsung. Il produttore sud-coreano sta rilasciando novità sulla fascia alta, coinvolgendo Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, e sulla fascia media, con Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A23 5G.

Scopriamo insieme tutte le novità e i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, che stanno ricevendo in Italia l’aggiornamento con le più recenti patch di sicurezza. A distanza di qualche giorno dall’avvio del rollout sul mercato statunitense, i flagship 2022 accolgono da noi le patch di sicurezza di gennaio 2025 attraverso i firmware S90*BXXSDEXL1, che richiedono un download di quasi 300 MB.

I dettagli delle patch sono stati elencati nel consueto bollettino diffuso dal produttore: in base a quest’ultimo, vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano i dispositivi Samsung e la One UI. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non generici miglioramenti lato stabilità e prestazioni.

La serie Galaxy S22 ha dunque “battuto” la serie Galaxy S24, tuttora ferma da noi alle patch di dicembre in attesa dell’aggiornamento alla One UI 7 e ad Android 15. Quest’ultimo potrebbe iniziare a farsi vedere entro la prima metà di febbraio, in concomitanza con l’effettivo arrivo sul mercato della serie Galaxy S25 (per ora l’unica che ne dispone nativamente e in versione stabile). Il major update dovrebbe arrivare anche sui Galaxy S22 entro il primo trimestre.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A55, A53, A35 e A23 5G

Aggiornamenti in distribuzione anche sulla fascia media: coinvolti nel rollout di nuove patch Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A35 5G e Galaxy A23 5G. Per tutti e quattro gli smartphone arrivano le patch di sicurezza di gennaio 2025, con le novità sopra descritte: come abbiamo visto vengono corrette poco più di 50 vulnerabilità in tutto, considerando sia le CVE comuni al sistema operativo Android sia le SVE, relative più nello specifico ai prodotti Samsung.

Più precisamente, questi sono i firmware in arrivo:

Galaxy A55 5G: A556BXXS6AYA3, in distribuzione in Italia (circa 284 MB)

Galaxy A53 5G: A536BXXSDEXLC, in distribuzione in Italia

Galaxy A35 5G: A356U1UES4AYA1, in distribuzione a partire dagli Stati Uniti

Galaxy A23 5G: A236BXXS9EYA1, in distribuzione in Italia

Galaxy A55, Galaxy A53 e Galaxy A35 5G riceveranno più avanti l’aggiornamento a One UI 7 e Android 15, mentre a meno di stravolgimenti Galaxy A23 5G rimarrà ad Android 14.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy A55, A53, A35 e A23 5G

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A55 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A35 5G e Galaxy A23 5G potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch, dopo aver installato il tool.

In caso di esito negativo della ricerca, non vi resta che attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.

grazie a Mattia B. per lo screenshot