WhatsApp è senza dubbio una delle app più apprezzate e utilizzate dagli utenti nel vasto panorama di software dedicati alla messaggistica su Android, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato si prodiga costantemente nel miglioramento del software offerto ai propri utenti attraverso l’implementazione di diverse novità.

L’app in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto un’interfaccia riprogettata per la gestione delle liste delle chat, l’introduzione in fase di test di una nuova barra inferiore per la condivisione rapida su altre app, ma abbiamo anche visto come la versione Beta dell’app abbia reso più semplice l’avvio delle chat vocali di gruppo, o ancora come sia stata introdotta un’utile informazione per i gruppi.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l’annuncio di Meta sull’intenzione di aggiungere WhatsApp al Centro gestione account, nelle ultime ore i colleghi di wabetainfo hanno individuato nell’ultima versione Beta disponibile dell’app l’inizio dei lavori per implementare la nuova funzionalità.

Iniziano i lavori per integrare WhatsApp con il Centro gestione account

Nell’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, la 2.25.2.9, i colleghi menzionati in apertura hanno individuato l’inizio dei lavori per l’integrazione di WhatsApp nel Centro gestione account; si tratta di una nuova funzionalità che, quando disponibile, permetterà agli utenti di unire tra loro i vari servizi offerti da Meta.

Come potete notare dall’immagine poco sotto, sarà presente una nuova voce all’interno delle impostazioni di WhatsApp, grazie alla quale sarà possibile creare un hub centralizzato per controllare la propria esperienza sulle piattaforme di Meta, tra cui WhatsApp, Facebook, Instagram, Meta Quest e altre.

Tra le novità della nuova funzione figura per esempio il cross-posting, che consentirà agli utenti di condividere i propri aggiornamenti di stato WhatsApp direttamente su Instagram Stories e Facebook Stories, ma anche la funzionalità Single Sign-On che permetterà ad esempio di accedere all’app di messaggistica utilizzando solo l’account Meta.

La presenza di un’apposita opzione all’interno delle Impostazioni dell’app evidenzia come la funzionalità non sarà obbligatoria, gli utenti avranno infatti facoltà di integrare il loro account WhatsApp con il Centro gestione account o meno.

Al momento, per quanto Meta avesse dichiarato l’inizio della distribuzione graduale della novità, la funzionalità in questione non risulta disponibile per gli utenti, o perlomeno non ci sono segnalazioni in merito; sarà sufficiente pazientare un po’.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.