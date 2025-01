Sembra che alcuni colossi della tecnologia tra cui Meta e Samsung stiano lavorando su delle alternative per gli occhiali intelligenti.

Secondo un rapporto di Bloomberg, un prototipo di Meta permetterebbe agli utenti di guardare un oggetto e chiedere alle cuffie di analizzarlo, tuttavia sarebbero emersi problemi relativi agli angoli di ripresa, nonché di visibilità per chi ha i capelli lunghi.

L’azienda di Mark Zuckerberg avrebbe in programma anche di integrare una telecamera al centro delle montature Oakley in stile Sphaera. Questo modello “Supernova 2” sarebbe pensato per gli atleti come i ciclisti e arriverebbe sul mercato nel 2025.

Quest’anno Meta lancerebbe anche gli occhiali intelligenti “Hypernova” in stile Ray-Ban che avrebbero un display nella parte inferiore della lente destra che proietta informazioni nel campo visivo dell’utente, in modo da mostrare notifiche, foto scattate dal dispositivo ed eseguire semplici app. Il prezzo previsto sarebbe di 1.000 dollari.

Meta starebbe pensando anche a una soluzione che prevede un controller in stile braccialetto come alternativa all’utilizzo della superficie touch sull’asta dell’occhiale, inoltre la società starebbe anche riprendendo a lavorare su uno smartwatch in grado di mostrare le foto scattate dagli occhiali e che potrebbe essere rilasciato già quest’anno.

Nel lungo termine, Meta starebbe pianificando un successore degli occhiali intelligenti Orion, nome in codice “Artemis”, che arriverebbe sugli scaffali deli negozi già nel 2027.

Samsung starebbe pensando a delle cuffie con fotocamere

Per quanto riguarda Samsung, secondo quanto riportato il colosso sudcoreano starebbe considerando di realizzare delle cuffie con fotocamere integrate, ma al momento non ci sono altri dettagli in merito.