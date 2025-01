La nota app per i trasporti Moovit ora consente agli utenti di pianificare e prenotare viaggi a lunga distanza in tutta Europa grazie alla collaborazione con Distribution Technologies.

L’azienda spiega che l’app ora include un sistema di biglietteria attivo in 40 paesi europei e permette ai viaggiatori di prenotare treni, autobus, traghetti, taxi, bike sharing e Uber.

L’app permette di ottenere indicazioni passo-passo per raggiungere la destinazione, ricevere notifiche in tempo reale quando si è a bordo e quando si arriva alla fermata, inoltre l’app fornisce le indicazioni per raggiungere una stazione e offre la possibilità di controllare gli orari e monitorare i tempi di viaggio in tempo reale grazie alle posizioni GPS trasmesse a Moovit dai mezzi in arrivo.

L’app Moovit consente inoltre di consultare stazioni, linee, orari e informazioni utili sulle mappe in formato immagine o PDF, anche offline, e di inviare segnalazioni per informare gli altri utenti eventuali problemi all’interno del mezzo sul quale si sta viaggiando.

In questo modo vari aspetti dei viaggi a lunga distanza saranno visualizzabili e gestibili tramite un’unica applicazione.

Moovit permette di gestire lunghi viaggi in tutta Europa

Moovit afferma che questa è una novità per le piattaforme di mobilità urbana, poiché l’azienda ha abilitato il mobile ticketing per i viaggi interurbani in tutta Europa, compresi i viaggi transfrontalieri, grazie alle partnership con vettori quali Deutsche Bahn, Trenitalia e National Express.

L’app è disponibile su Android, iOS e sul client Web e il servizio è attivo in 3.500 città in 112 paesi europei, Italia compresa. A seguire trovate il badge per individuare l’app Moovit nel Play Store di Google.