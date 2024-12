Iliad festeggia l’arrivo dell’anno nuovo con qualche ora di anticipo e propone la sua offerta flash più generosa di sempre: si tratta di Iliad FLASH 210 2025, disponibile per un periodo di tempo limitato sia per i nuovi clienti sia per gli utenti già attivi. Vediamo in cosa consiste e come attivarla in pochi istanti.

Iliad FLASH 210 2025 è disponibile per pochi giorni: come attivarla

Il 2025 è ormai alle porte, e similmente a Kena Mobile, Iliad ha deciso di festeggiarlo con una generosa offerta, inaugurando l’anno attraverso la sua consueta trasparenza. L’offerta è della linea FLASH, e risulta dunque valida solo per qualche giorno: si chiama Iliad FLASH 210 2025, e il nome è già almeno in parte autoesplicativo. Di fatto l’operatore ha prorogato l’offerta lanciata prima di Natale.

La proposta include:

minuti illimitati di chiamate verso tutti;

di chiamate verso tutti; SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; 210 giga di Internet sotto rete 4G, 4G+ o 5G di Iliad, con VoLTE incluso.

Tutto questo al prezzo di 9,99 euro al mese, garantiti per sempre come in tutte le altre offerte dell’operatore. Come per altre proposte, pure qui abbiamo minuti e SMS illimitati in roaming, uniti a parte dei giga (13 in questo caso); restando in ambito “internazionale”, l’offerta include minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni (verso numeri fissi o mobili in base al Paese, come specificato sul sito ufficiale).

Non mancano i servizi Mi richiami, Hotspot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica e il già citato VoLTE, che garantisce una migliore qualità delle chiamate e consente di rimanere sotto rete 4G anche durante le conversazioni. Come sempre, Iliad promette zero rimodulazioni, zero vincoli e zero costi nascosti.

I nuovi utenti possono avere Iliad FLASH 210 2025 attivando una nuova SIM (con costo di attivazione di 9,99 euro una tantum), mentre chi è già cliente dell’operatore può scegliere di effettuare gratuitamente l’upgrade per aumentare la disponibilità di giga. L’offerta è disponibile online tramite il sito ufficiale e può essere attivata in pochi click attraverso il link qui in basso; in alternativa è accessibile presso gli oltre 7000 punti vendita sparsi sul territorio italiano, tra Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express e Iliad Space. In ogni caso c’è tempo solo fino alle 17:00 del 16 gennaio 2025.